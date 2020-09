Coronavirus, gli asintomatici non possono lavorare: niente smart working per i positivi senza sintomi (Di venerdì 4 settembre 2020) Covid, vietato lo smart working per gli asintomatici Vietato lo smart working per gli asintomatici. I soggetti positivi al Covid-19 non possono lavorare anche se sono a casa in isolamento senza febbre o altri sintomi. A chiarire la questione sono i decreti Cura Italia e Rilancio, poi convertiti in leggi, oltre a un messaggio che è stata la stessa Inps a diffondere sui propri canali ufficiali il 24 giugno e al dpcm 7 agosto del 2020. “Il decreto Agosto ha stabilito che le persone di ritorno da vacanze in zone a rischio debbano stare in isolamento in attesa del tampone. Bene, anche questo isolamento è equiparato alla malattia quindi implica il divieto di ... Leggi su tpi

Open_gol : «Tutti i comunisti dovrebbero essere marchiati a fuoco come gli ebrei. Meglio il Coronavirus. Viva l’Italia, viva i… - GiovanniToti : Un grande evviva per #Amelia che a 108 anni ha sconfitto il #coronavirus! Tosta, tenace e determinata come una vera… - SkyTG24 : Coronavirus, per gli asintomatici in quarantena niente smart working - nikymarcelli : #Berlusconi peggiorato. Aveva appena ricevuto gli auguri di #Fassino #coronavirus #covid19 #coronavirusitalia… - AlqamahPost : Gli aggiornamenti del 4 Settembre sul coronavirus nel trapanese: ... - -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus gli Coronavirus: gli esperti spiegano i perchè della minor virulenza del virus AGI - Agenzia Giornalistica Italia Regata Storica di Venezia, pronta l'ammiraglia "Bissona"

(ANSA) - VENEZIA, 04 SET - La "Bissona Serenissima", ammiraglia delle imbarcazioni del Comune di Venezia, è pronta per aprire il corteo acqueo della Regata storica, l'appuntamento in programma domenic ...

Coronavirus, in Sicilia altri 54 casi:

CATANIA - Dopo gli 83 casi di ieri, in Sicilia si registra un lieve calo dei contagi nelle ultime 24 a fronte però di un minor numero di tamponi rispetto al giorno precedente: secondo il bollettino de ...

(ANSA) - VENEZIA, 04 SET - La "Bissona Serenissima", ammiraglia delle imbarcazioni del Comune di Venezia, è pronta per aprire il corteo acqueo della Regata storica, l'appuntamento in programma domenic ...CATANIA - Dopo gli 83 casi di ieri, in Sicilia si registra un lieve calo dei contagi nelle ultime 24 a fronte però di un minor numero di tamponi rispetto al giorno precedente: secondo il bollettino de ...