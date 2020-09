Conferenza stampa Inzaghi: «La società mi ha promesso diversi acquisti» (Di venerdì 4 settembre 2020) Simone Inzaghi ha parlato in Conferenza stampa per chiudere il ritiro ad Auronzo di Cadore: le parole del tecnico Simone Inzaghi, tecnico della Lazio, ha parlato in Conferenza stampa per chiudere il ritiro ad Auronzo di Cadore. Le sue parole. Si chiude il ritiro, bilancio? «Abbiamo lavorato sulle distanze, i ragazi sono stati bravi, eravamo al completo poi i ragazzi sono partitiper le Nazionali. Sono contento per quello che mi hanno dato, ma dobbiamo continuare, da lunedì riprenderemo a Roma». Dove colloca la Lazio per il prossimo campionato? «Prima di tutto voglio fare un plauso ai miei ragazzi, la scorsa stagione è stata fantastica tra Supercoppa e Champions. Voglio fare un grosso applauso pubblicamente a loro. Lo scorso anno è stato difficile, ... Leggi su calcionews24

Vivo_Azzurro : #Nazionale ???? ?? La sintesi della conferenza stampa del CT Roberto #Mancini e di Alessandro #Florenzi alla vigilia d… - DiMarzio : #Koulibaly-#ManCity, #DeLaurentiis fa chiarezza - WeCinema : Arrivata al Lido ieri, l'affascinante attrice (due premi Oscar®) #CateBlanchett guiderà la giuria all'assegnazione… - CaFoscari : RT @radiocafoscari: Conferenza stampa di #theduke Il regista Roger Michell “È una storia conosciuta in Inghilterra, è stato il primo furto… - franciungaro : RT @gabferrieri: Uno straordinario onore e grande commozione aver potuto conferire nell'ambito del Premio Nazionale @Angi_tech, L'INNOVATIO… -

Ultime Notizie dalla rete : Conferenza stampa Europei U18 M.: Ore 17.30, conferenza stampa di presentazione Volleyball.it Conferenza stampa Inzaghi: «La società mi ha promesso diversi acquisti»

Simone Inzaghi, tecnico della Lazio, ha parlato in conferenza stampa per chiudere il ritiro ad Auronzo di Cadore. Le sue parole. Si chiude il ritiro, bilancio? «Abbiamo lavorato sulle distanze, i raga ...

Binotto su ‘Copygate’: “Al posto di Mercedes avrei protestato”

La conferenza stampa dei team principal di Monza ha avuto tra gli inevitabili protagonisti il numero uno del muretto box Ferrari, Mattia Binotto. Il boss della rossa è stato interrogato sul difficilis ...

Simone Inzaghi, tecnico della Lazio, ha parlato in conferenza stampa per chiudere il ritiro ad Auronzo di Cadore. Le sue parole. Si chiude il ritiro, bilancio? «Abbiamo lavorato sulle distanze, i raga ...La conferenza stampa dei team principal di Monza ha avuto tra gli inevitabili protagonisti il numero uno del muretto box Ferrari, Mattia Binotto. Il boss della rossa è stato interrogato sul difficilis ...