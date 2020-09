Colin Firth compie 60 anni: i film, i premi e quella volta con Tom Ford (Di venerdì 4 settembre 2020) Colin Firth compie 60 anni il 10 settembre: 60 anni vissuti elegantemente, non c'è dubbio.Il diario di Bridget Jones, A single man, Il discorso del re: nella sua carriera Firth è passato tranquillamente dalla commedia al dramma, riuscendo a lasciare sempre il segno. Inglese di Grayshott, nello Hampshire, è figlio di due professori universitari. Cresce in Nigeria, dove insegna il padre, e poi a S.Louis, in Missouri: «Ho avuto la fortuna di avere una casa sempre invasa da africani e indiani e una madre che faceva lobbying per i vietnamiti». Il suo nome inizia a girare quando interpreta con Rupert Everett Another Country: parlando di omosessualità, militarismo e carrierismo in un college inglese anni 30, il ... Leggi su gqitalia

