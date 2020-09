Calciomercato Milan: asse caldo con il Real Madrid, chiesto Jovic in prestito secco (Di venerdì 4 settembre 2020) Calciomercato Milan: asse caldissimo con il Real Madrid dopo l’affare Brahim Diaz. chiesto Jovic in prestito secco Brahim Diaz potrebbe non essere l’unico giocatore in arrivo dal Real Madrid per il Milan. Come riporta Tuttosport, infatti, il club rossonero avrebbe chiesto in prestito secco anche l’attaccante Luka Jovic. Il serbo è alla ricerca di riscatto dopo una stagione turbolenta sotto l’aspetto personale. L’ex Eintracht Francoforte rispecchia fedelmente i parametri dell’attaccante cercato da Maldini, Gazidis e Massara. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

Glongari : #OL alla ricerca di un giocatore di qualità per la linea mediana. Un’opzione presa in considerazione è legata a… - DiMarzio : Il #Milan non si ferma e insiste per #Bakayoko - DiMarzio : #Calciomercato | #Milan, visite mediche per #BrahimDiaz: lo spagnolo ha già scelto il suo numero di maglia - pipposcifo1 : RT @PianetaMilan: #Calciomercato @acmilan - @Brahim, oggi la firma: avrà il numero 21 - #ACMilan #Milan #weareacmilan #SempreMilan #ThisIsM… - TempiRossoneri : #calciomercato #gazzetta #Milan Per Bakayoko il Chelsea ha dato il via libero per il prestito con diritto di riscat… -