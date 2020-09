Calciomercato, Leo Messi a Goal.com: “Credevo fosse giunta l’ora di partire”. Ma rimane a Barcellona (Di venerdì 4 settembre 2020) Niente Manchester City (ne nessun’altra opzione) per Lionel Messi. Il fuoriclasse argentino – almeno per la prossima stagione – resta al Barcellona. E l’ufficialità arriva attraverso le parole dello stesso Messi, rilasciate a Goal.com, che evidenziano come il più volte pallone d’oro avesse maturato la scelta di lasciare la Catalogna già da tempo: “Ho detto … L'articolo Calciomercato, Leo Messi a Goal.com: “Credevo fosse giunta l’ora di partire”. Ma rimane a Barcellona NewNotizie.it. Leggi su newnotizie

