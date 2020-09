Biraghi: «Abbiamo preso un gol che potevamo evitare» (Di venerdì 4 settembre 2020) Il difensore dell’Italia, Cristiano Biraghi, ha parlato ai microfoni di Rai Sport al termine del match contro la Bosnia Cristiano Biraghi, difensore dell’Italia, ha parlato ai microfoni di Rai Sport al termine del match contro la Bosnia. Ecco le sue dichiarazioni: ANALISI MATCH – «Sapevamo che la Bosnia veniva a fare questo tipo di partita, dovevamo avere forse più pazienza. Ci Abbiamo provato, in un momento dove non siamo al top Abbiamo dato il massimo. Abbiamo preso un gol che potevamo evitare, ci sono tanti lati positivi». DZEKO – «Edin è un giocatore che conosciamo bene, non c’è neanche bisogno di commentarlo. Quello che ha fatto in carriera parla da sé». Leggi su ... Leggi su calcionews24

