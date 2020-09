Università, Test “anticovid”: 1000 aspiranti medici in FVG (Di venerdì 4 settembre 2020) Sono stati accolti all’esterno dell’ateneo, hanno consegnato l’autocertificazione anticovid e poi sono stati divisi in più aule, nel rispetto del distanziamento sociale. I loro effetti personali, al momento dell’arrivo, sono stati impacchettati in buste di plastica e, per chi le aveva dimenticate, sono state distribuite mascherine. A Trieste i Test di accesso programmato a medicina e Odontoiatria si sono svolti “regolarmente”, fa sapere l’ateneo, nel rispetto delle normative anti contagio: 358 gli aspiranti camici bianchi residenti a Trieste e Gorizia iscritti alla prova, che quest’anno si tiene nell’ateneo più vicino al luogo di residenza e non in quello indicato come prima scelta, per evitare spostamenti tra regioni. Un migliaio i candidati in ... Leggi su udine20

