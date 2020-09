Una tonnellata di mozzarelle 'fantasma' sequestrata: erano destinate a bar e ristoranti (Di giovedì 3 settembre 2020) La guardia di finanza di Napoli ha scoperto, tra San Giovanni a Teduccio e Ponticelli, due attività commerciali clandestine . In questi negozi non autorizzati venivano stoccati illegalmente e messi in ... Leggi su napolitoday

lapalisse6 : @chiccotesta affida la raccolta ad una cooperativa stabilendo un prezzo per ogni tonnellata raccolta, oppure 6-7 kg… - repubblica : Napoli, sequestrata una tonnellata di mozzarella non certificata - vhagaris : Bellissimo il Macbook, peccato che ogni volta che tolgo il caricabatterie dalla presa mi faccia un male cane perché… - Notiziedi_it : Napoli, sequestrata una tonnellata di mozzarella non certificata - lello977 : @AnesteTista @UNavigante Altra domanda: Non crede che un governo che riceve uno studio scientifico che ipotizza un… -

Ultime Notizie dalla rete : Una tonnellata Napoli, sequestrata una tonnellata di mozzarella non certificata La Repubblica Il turbo-miele di Porsche e i würstel di Volkswagen: l’auto è apparecchiata

Il primo test (su arnia, è il caso di dire) è datato 2017, presso la sede di Leipzig, famosa perché il circuito per provare i fuoristrada occupa un'area verde di ben 132 ettari, destinata in parte all ...

Nel 2019 hanno evitato la discarica 115.021 tonnellate di rifiuti di imballaggio

Nel corso del 2019, in Calabria hanno evitato la discarica 115.021 tonnellate di rifiuti di imballaggio, conferite in modo differenziato al sistema CONAI per essere avviate a riciclo o recupero energe ...

Il primo test (su arnia, è il caso di dire) è datato 2017, presso la sede di Leipzig, famosa perché il circuito per provare i fuoristrada occupa un'area verde di ben 132 ettari, destinata in parte all ...Nel corso del 2019, in Calabria hanno evitato la discarica 115.021 tonnellate di rifiuti di imballaggio, conferite in modo differenziato al sistema CONAI per essere avviate a riciclo o recupero energe ...