Tenete a mente, Gerry Scotti: «In assoluta sincerità a 70 anni mi ritiro». E apre a Sanremo (Di giovedì 3 settembre 2020) Gerry Scotti “Allora mentivo sospettando di mentire. Ora le dico in assoluta sincerità che a 70 mi ritiro” afferma Gerry Scotti al settimanale Oggi in merito ad un suo ritiro dalle scene. In passato, infatti, aveva dichiarato di voler andare in pensione alla soglia dei 60, adesso il sessantaquattrenne volto di Canale 5 fissa il ritiro tra sei anni. Allo stesso tempo, però, questa volta si fa più prudente specificando: “Magari non sparisco del tutto, ma decelero, scelgo, dirado le presenze”. E proprio riguardo al futuro dichiara che vorrebbe “fare divulgazione scientifica, alla Angela, padre e figlio; e avere un mio salotto tv, stile Maurizio Costanzo Show”. Ci riuscirà nei ... Leggi su davidemaggio

Luca_zone : RT @davidemaggio: Tenete a mente, @Gerry_Scotti: «In assoluta sincerità a 70 anni mi ritiro». E apre a Sanremo (l'idea non ci dispiace!)… - davidemaggio : Tenete a mente, @Gerry_Scotti: «In assoluta sincerità a 70 anni mi ritiro». E apre a Sanremo (l'idea non ci dispi… - MoraldoR : RT @Raffael31870221: APPELLO ai MERIDIONALI in navigazione : TENETE A MENTE IL VERO PENSIERO LEGHISTA qnd sarete nella cabina elettorale..… - emimatite : 'Se la vostra mente non è aperta, tenete chiusa anche la bocca.' (Sue Grafton) - ANTEO17 : RT @Raffael31870221: APPELLO ai MERIDIONALI in navigazione : TENETE A MENTE IL VERO PENSIERO LEGHISTA qnd sarete nella cabina elettorale..… -

Ultime Notizie dalla rete : Tenete mente Tenete a mente, Gerry Scotti: «In assoluta sincerità a 70 anni mi ritiro» DavideMaggio.it Antonio Gutierrez: il dramma e il trionfo

Bologna, giovedì 3 settembre 2020 – Guardate questa fotografia: le espressioni del volto dei protagonisti ritratti in questa immagine trasmettono allegria, serenità, perfino divertimento. In modo quas ...

Smettere di prendere la pillola: ecco cosa succede al tuo corpo

Benvenuta energia! Moltissime donne segnalano come ci sia un picco di energia una volta interrotta la pillola anticoncezionale. Niente paura, la pillola non vi priva delle vostre forze! Rende solo più ...

Bologna, giovedì 3 settembre 2020 – Guardate questa fotografia: le espressioni del volto dei protagonisti ritratti in questa immagine trasmettono allegria, serenità, perfino divertimento. In modo quas ...Benvenuta energia! Moltissime donne segnalano come ci sia un picco di energia una volta interrotta la pillola anticoncezionale. Niente paura, la pillola non vi priva delle vostre forze! Rende solo più ...