Riforma fiscale, Governo apre cantiere: in arrivo taglio alle detrazioni? (Di giovedì 3 settembre 2020) “La Riforma fiscale ha due grandi pilastri, proseguire sulla strada del cuneo fiscale riducendo l’Irpef sul lavoro per aumentare salari e stipendi e ridurre il costo del lavoro; secondo, sostenere l’assegno unico che è lo strumento più potente per sostenere la genitorialità e la famiglia”. A dirlo ieri il Ministro dell’Economia Roberto Gualtieri su Rai Tre intervenuto nella trasmissione Agorà aggiungendo che la Riforma “deve essere autofinanziata, con la riduzione delle tax expenditures e il contrasto all’evasione fiscale, c’è molto spazio”. Tutto risolto? In teoria sì, in pratica ovviamente no. Per realizzare la tanto e discussa attesa Riforma dell’Irpef – una delle ... Leggi su quifinanza

