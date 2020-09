Referendum: Speranza, c'è una discussione aperta (Di giovedì 3 settembre 2020) ANSA, - SALERNO, 03 SET - "Su questo c'è una discussione aperta". Lo ha detto a Scala, Salerno, il ministro della Salute, Roberto Speranza a chi gli chiedeva quale fosse la posizione sul Referendum di ... Leggi su corrieredellosport

speranza_viva : RT @shony124: Vivo a New York, MI hanno gia' spedito la schedule del referendum. Che mi consigliate di votare? - elerub11 : @Sam_Ishtar 1 ora fa , ascoltavo il mio mio secondogenito di 25 anni , spiegare i suoi motivi per il#NO al refere… - seideegiapulp : #Costituzione #Referendum #IoVotoNO #Day16 La forza dell'attacco ai valori fondamentali della Carta - solidarietà,… - GuidoAnzuoni : @Romy44224741 @AlfioMontalbano @MatteoRichetti @Azione_it E vista la assoluta contrarietà al vaglio dei cittadini (… - generacomplotti : RT @FabrizioBarini: Tutti schierati per il NO al referendum costituzionale sul taglio dei parlamentari. La sinistra ha smesso di rappresent… -

Ultime Notizie dalla rete : Referendum Speranza Referendum: Speranza, c'è una discussione aperta La Prealpina Referendum: Speranza, c'è una discussione aperta

(ANSA) - SALERNO, 03 SET - "Su questo c'è una discussione aperta". Lo ha detto a Scala (Salerno) il ministro della Salute, Roberto Speranza a chi gli chiedeva quale fosse la posizione sul referendum d ...

Referendum, se Sì sarà, sarà un Sì populista

Spiegando sul Corriere della Sera le sue ragioni del No al referendum costituzionale, Angelo Panebianco aggredisce il problema della scelta rammentando due strategie di minimizzazione del danno di una ...

(ANSA) - SALERNO, 03 SET - "Su questo c'è una discussione aperta". Lo ha detto a Scala (Salerno) il ministro della Salute, Roberto Speranza a chi gli chiedeva quale fosse la posizione sul referendum d ...Spiegando sul Corriere della Sera le sue ragioni del No al referendum costituzionale, Angelo Panebianco aggredisce il problema della scelta rammentando due strategie di minimizzazione del danno di una ...