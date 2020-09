Peugeot 5008 - Nuovo look e più tecnologia per la sette posti (Di giovedì 3 settembre 2020) A pochi giorni dalla presentazione della versione aggiornata della 3008 la Peugeot presenta anche il restyling della sorella a sette posti 5008. Il passo avanti nel design e nelle dotazioni è simile per le due versioni, ma la grande Suv rinuncia per ora alle motorizzazioni plug-in hybrid, proposte invece in due varianti sulla sorella minore. Frontale più aggressivo e nuovi gruppi ottici. Lo stile della 5008 è stato aggiornato con un Nuovo frontale che introduce il light design inaugurato dalla 208. Troviamo quindi nuovi Led diurni verticali abbinati ai fari principali disponibili anche in versione full Led, con possibilità di aggiungere la funzione Evs di illuminazione in curva e quella specifica per la guida nella nebbia. Una nuova griglia frontale, le cui ... Leggi su quattroruote

