Per Nancy Pelosi galeotto fu il parrucchiere (Di giovedì 3 settembre 2020) La speaker della camera Usa è stata beccata in un salone coiffeur senza mascherina. La più inflessibile detrattrice di Trump non segue le regole e fa la figura (pessima) della privilegiata. Un autogol che diventa un grande assist a The Donald nella corsa alle presidenziali.Nancy Pelosi è finita nei guai. Il motivo? E' andata dal parrucchiere. Un filmato, pubblicato da Fox News, ha mostrato come la Speaker della Camera stesse camminando con i capelli bagnati e senza mascherina protettiva, lo scorso 31 agosto, all'interno di un salone da coiffeur di San Francisco. Peccato che questo genere di esercizi commerciali in California fosse stato chiuso a marzo a causa del coronavirus e che ne fosse prevista la riapertura soltanto il primo settembre, ma esclusivamente per servizi all'aperto e con determinati limiti. La ... Leggi su panorama

