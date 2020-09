«Oggi è il calciatore a dover essere totale. Vincono le squadre che giocano a ritmo alto per più tempo» (Di giovedì 3 settembre 2020) C’era una volta il calcio totale. Ormai è preistoria. L’Olanda di Michels e Cruyff, spesso impropriamente accostata al calcio contemporaneo di gabbie e divieti, esprimeva un gioco arioso dove tutti potevano fare tutto, dove Cruyff spaziava lungo il campo, i difensori salivano e aggredivano. Calcio totale appunto, così venne battezzato. Perché poi i media contano eccome. L’imprinting resta. Ma questo è un altro discorso. Stasera si gioca Spagna-Germania di Nations League e El Paìs intervista Mikel Merino centrocampista della Real Sociedad, che a 19 anni era nel Dortmund di Tuchel prima di approdare in Premier col Newcastle di Benitez. È lui che spiega l’evoluzione dei calciatori, la antepone a quella dei sistemi di gioco. È lui che stasera, alla prima convocazione, ... Leggi su ilnapolista

