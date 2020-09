Neonato trovato morto in un'aiuola nel salernitano. Aveva una ferita alla testa (Di giovedì 3 settembre 2020) Gettato in un’aiuola, per strada, morto. E’ stato ritrovato così nel tardo pomeriggio un Neonato in un paese del salernitano. Shock e incredulità a Roccapiemonte. Il corpicino, intorno alle 19, è stato notato in un’aiuola di via Roma da un passante che ha dato l’allarme. I carabinieri della locale stazione e i colleghi della compagnia di Mercato San Severino sono intervenuti insieme alla polizia municipale. Gli investigatori hanno rinvenuto una ferita alla testa sul corpicino del Neonato.La salma, dopo l’esame esterno effettuato dal medico legale, è stata trasferita all’obitorio dell’ospedale di ... Leggi su huffingtonpost

