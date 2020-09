Messi via dal Barcellona? Rakitic ci prova: “A Siviglia c’è posto per lui…” (Di giovedì 3 settembre 2020) Sono ore cruciali per il futuro di Leo Messi. Il fantasista argentino vuole lasciare il Barcellona, anche se non sarà semplice convincere i catalani a cederlo a cuor leggero. Difficile, infatti, trovare una squadra disposta a spendere le cifre richieste dai blaugrana. Una soluzione è stata fornita scherzosamente da Ivan Rakitic. Il centrocampista croato, passato dal Barça al Siviglia, ha espresso il suo punto di vista sulla vicenda: "Sicuramente qui a Siviglia possiamo fargli spazio". Poi un pensiero sulla sfida al Bayern Monaco in Supercoppa europea: "Vogliamo vincere la Supercoppa. Con tutto il rispetto per il Bayern, dico che anche noi siamo forti e possiamo farcela".INCIDENTE PICCANTE PER LA COMPAGNA DI UN CALCIATORE Messi via dal Barcellona? ... Leggi su itasportpress

verobrunati : Messi se lo piensa via @el_pais - GoalItalia : ?? #ULTIMORA ?? La Liga si schiera: 'Messi via dal Barcellona solo per la clausola da 700 milioni' ?? - Estadao : Liam Gallagher promete show na Argentina se Messi for para o Manchester City (via @EstadaoCultura)… - ItaSportPress : Messi via dal Barcellona? Rakitic ci prova: 'A Siviglia c'è posto per lui...' - - LucaParry85 : Spagna u21 centrocampo Alena e puig del barca Ma si se va via messi sono un squadra senza futuro ?????? -