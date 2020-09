Messi via dal Barcellona? La Pulce chiede consiglio a Suarez (Di giovedì 3 settembre 2020) Lionel Messi è tormentato dai dubbi: lasciare o no il Barcellona dopo vent’anni? L’argentino ha chiesto un parere al suo amico Suarez Dalla Spagna arriva un interessante retroscena sulla telenovela legata al futuro di Lionel Messi al Barcellona. Come riporta Deportes Cuatro, l’attaccante argentino ha fatto visita nei giorni scorsi al suo amico Luis Suarez per una partita di padel. Ma secondo l’emittente la Pulce avrebbe scelto di vedersi con l’amico e compagno anche per chiedergli un consiglio sulla strada da percorrere. Possibile che già questa sera arrivino dichiarazioni in tal senso da parte del diretto interessato. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

