Lieve rialzo dei contagi in Italia, +1.397 positivi e 120 terapie intensive (Di giovedì 3 settembre 2020) AGI - Continuano a crescere i nuovi casi di contagio in Italia per coronavirus: +1.397 positivi, quando ieri erano stati 1.326, per un totale di 272.912 persone colpite dall'epidemia. Scende, però, il numero dei tamponi processati dopo il record di ieri di 102.959. Secondo il bollettino diffuso dal ministero della Salute ne sono stati effettuati 92.790 per un totale di 8.921.658. Sono in risalita anche i decessi: sono stati 10 nelle ultime 24 ore (per un totale di 35.507), mentre ieri erano 6. Le vittime sono state registrate in Puglia (3) e poi in Sicilia, Lazio, Liguria, Marche, Lombardia, Piemonte e Toscana. Continua a essere preoccupante, perchè sta tornando ai livelli dello scorso luglio, il numero dei pazienti ricoverati in terapia intensiva: sono aumentati di 11 in 24 ore, portando il ... Leggi su agi

