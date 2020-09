La Lombardia riapre agli spettatori di basket e F1 (Di giovedì 3 settembre 2020) AGI - La Regione Lombardia riapre il basket e il GP di Formula 1 di Monza agli spettatori. A deciderlo è un'ordinanza del governatore, Attilio Fontana, valida fino al 15 settembre. Le modalità, però, sono diverse. Per quanto riguarda la pallacanestro, infatti, viene prevista la presenza di spettatori fino a un massimo del 25% della capienza dei palasport, nel rispetto delle normative anti-covid. Per quanto riguarda la Formula 1, invece, la 'riapertura' è più simbolica: avrà accesso all'autodromo per il Gran Premio (4-6 settembre) una delegazione di 300 medici e infermieri. Nell'ordinanza si legge che è consentita "la presenza del pubblico nelle partite di basket della 'Supercoppa ... Leggi su agi

