La curva continua a crescere. Anche con meno tamponi. Nelle ultime 24 ore 1.397 nuovi contagi e 10 decessi. Aumentano i ricoverati sintomatici (Di giovedì 3 settembre 2020) Sono 1.397 i nuovi casi di contagio (ieri erano stati 1.326) isolati Nelle ultime 24 ore in Italia. Gli attualmente positivi, secondo il bollettino giornaliero del ministero della Salute, sono 28.915 (+1.098), 120 dei quali si trovano Nelle terapie intensive (+11), 1.505 sono ricoverati con sintomi nei reparti ordinari (+68) e 27.290 si trovano in isolamento domiciliare senza sintomi o con sintomi lievi (+527). Rispetto a ieri ci sono 10 decessi in più che portano totale delle vittime a 35.507. Il numero complessivo dei dimessi e guariti sale a 208.490, con un incremento di 289 persone rispetto a ieri. Il numero di tamponi effettuati Nelle ultime 24 ore è di 92.790 per un totale di 8.921.658 ma oltre ... Leggi su lanotiziagiornale

Coronavirus, il bollettino 3 settembre: crescono ricoveri e terapie intensive. 1.397 nuovi positivi, dieci vittime

Continua a salire la curva dei contagi da coronavirus. Il bollettino di giovedì 3 settembre rilasciato dal ministero della Salute dà conto di 1.397 nuovi casi su 92.790 tamponi, a fronte di 10 morti e ...

