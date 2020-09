Juventus, Pirlo: "Daremo tutto per scudetto e Champions" (Di giovedì 3 settembre 2020) "Ho delle buone impressioni, abbiamo iniziato bene, con entusiasmo e tanta voglia di fare". Andrea Pirlo è soddisfatto dei primi dieci giorni di allenamenti della sua Juventus , costretta tuttavia già ... Leggi su quotidiano

