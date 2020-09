Juventus, all’Allianz Stadium con i tifosi: bianconeri pronti alla riapertura al pubblico (Di giovedì 3 settembre 2020) Con l'avvio della nuova stagione calcistica, l'obiettivo delle società è quello di provare a riavere i propri tifosi, almeno in parte. La Juventus, in tal senso, sembra sia stata la prima a compiere un vero e proprio passo deciso verso la riapertura anche se parziale del proprio impianto.Juventus: all'Allianz Stadium con i tifosicaption id="attachment 1016323" align="alignnone" width="787" Juventus Allianz Stadium (getty images)/captionAlberto Cirio, Presidente della Regione Piemonte, nelle scorse ora ha confermato che qualcosa si sta muovendo: "Tornare alla normalità si può, con grande rispetto delle regole per la prevenzione dei contagi". E in tal senso, la Juventus è al lavoro con ... Leggi su itasportpress

