Italia U.21 vince 2-1 in amichevole contro la Slovenia (Di giovedì 3 settembre 2020) LIGNANO SABBIADORO (ITALPRESS) – Sorride l’Italia U21 di Paolo Nicolato che ha superato 2-1 la Slovenia in amichevole. La positività di un elemento della rosa riscontrata ieri aveva messo a rischio il regolare svolgimento del test che precede l’impegno di qualificazioni europee contro la Svezia in programma martedì. Ma alla fine allo stadio Guido Teghil di Lignano Sabbiadoro la Nazionale ha dato al Ct le risposte attese in vista della scrematura delle convocazioni da 31 elementi ai 23 che affronteranno la spedizione di Kalmar. Chi ha stupito in positivo sono sicuramente due dei dieci debuttanti: Andrea Colpani e Filippo Melegoni, entrambi di proprietà dell’Atalanta ed entrambi in gol su calcio di punizione nel primo tempo. Al 33′ il centrocampista attualmente in forza ... Leggi su ilcorrieredellacitta

