Inter-Vidal | l’affare è possibile Ma il Barcellona insiste per Lautaro

A prescindere dal futuro di Leo Messi, in casa Barcellona ci si prepara a una vera e propria rivoluzione. I catalani dovranno sfoltire la rosa a disposizione. Uno dei nomi in uscita è Arturo Vidal. Il centrocampista cileno non rientra nei piani di Ronald Koeman ed è fortemente tentato dal ritorno in Italia. Non più alla Juventus con cui ha vinto quattro scudetti, ma con un pezzo del suo passato: Antonio Conte, ora allenatore dell'Inter. Tuttavia il Barcellona potrebbe piazzare un clamoroso affare. Secondo Esporte, infatti, il club blaugrana starebbe cercando di convincere l'Inter a inserire il proprio attaccante Lautaro Martinez nella trattativa.

