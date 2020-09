Il razzo Vega di Avio nello spazio con 53 satelliti. Esperimenti a bordo guidati da terra: c’è pure la Federico II (Di giovedì 3 settembre 2020) Il razzo europeo Vega è stato lanciato alle 03:51 di oggi dalla base di Kourou nella Guyana Francese. Progettato e costruito da Avio, Vega ha rilasciato nello spazio, su quote orbitali diverse, ben 53 tra nano, micro e minisatelliti (da 1 a 400 kg), realizzati da 13 differenti Paesi. Questo lancio multiplo rappresenta un record per un vettore del Vecchio Continente. Per operare un rilascio multiplo e frazionato è stata utilizzata la piattaforma SSMS (Small Spacecraft Mission Service): un dispenser al suo esordio che ha consentito di rilasciare a 515 chilometri di quota i 7 microsatelliti per poi sganciare i restanti 46 cubesat ad un’altitudine di 530 chilometri. Tra i payload rilasciati in orbita anche un laboratorio di ... Leggi su ildenaro

