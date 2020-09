"Il Pd non porti acqua al M5S. Tagliare i parlamentari è populista", dice Gori (Di giovedì 3 settembre 2020) AGI - "Non tifo per la caduta del governo ma il Pd smetta di portare acqua ai 5s. Il taglio dei parlamentari è una bandierona populista: una vittoria per Di Maio e noi saremo i portatori d'acqua”. In un'intervista a Repubblica, il sindaco di Bergamo, il dem Giorgio Gori, dice di essere “per il No con piena convinzione” e che questo “è un orientamento che sta crescendo nella base del Pd. Anche se certo vincerà il Sì, che fa leva sull'anti politica e ha purtroppo facile presa tra i cittadini”. "Un errore politicizzare il referendum" Poi Gori spiega: “Mi pare un errore politicizzare il referendum costituzionale, lo stesso fatto nel 2016. Il sì al taglio dei ... Leggi su agi

