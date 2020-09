Gaffe Lega su Luca Cavazza: retwittato per sbaglio il suo volto con maglietta “processate anche me” (Di giovedì 3 settembre 2020) Un episodio a dir poco singolare quello che sta vedendo protagonista la Lega in questi minuti, a proposito del caso riguardante Luca Cavazza, l’esponente del Carroccio di recente candidatosi in Emilia Romagna a sostegno di Lucia Borgonzoni che è finito in un brutto guaio. Nella giornata di ieri vi abbiamo fornito maggiori dettagli a proposito delle accuse che gli sono piovute addosso, considerando il fatto che si parla della sua partecipazione nell’organizzazione di festini a base di coca e minorenni. Errore sui social della Lega con una foto di Luca Cavazza Ebbene, come sempre avviene in questi casi, si è scatenata immediatamente l’ironia dei social. Questa volta da parte dei detrattori della Lega. Tra le altre cose, tra ieri ed ... Leggi su bufale

