Enrico Mentana non ha detto che «bisogna nascondere gli sbarchi e i crimini dei migranti, per rendere meno grave il problema» (Di giovedì 3 settembre 2020) Il 31 agosto 2020 su Facebook è stata pubblicata un’immagine che mostra una foto del giornalista Enrico Mentana e riporta una sua presunta dichiarazione. Si legge: «bisogna nascondere gli sbarchi e i crimini dei migranti, per rendere meno grave il problema». Questa dichiarazione è priva di riscontri ed è stata smentita dal giornalista sul proprio profilo ufficiale su Instagram. Post pubblicato su Facebook il 31 agosto 2020 – Notizia falsa Dopo le dimissioni del governo Conte I, in uno speciale del TgLa7 andato in onda il 22 agosto 2019, Mentana aveva commentato in diretta in studio ... Leggi su facta.news

Vi facciamo il disegnino su quello che ha detto (nel 2019) Mentana sui «crimini dei migranti»

I social network stanno diventando la nuova vulgata. Per evitare che passi alla storia una frase che non è mai stata pronunciata o che è stata pronunciata in un contesto completamente diverso da quell ...

