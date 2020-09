Coronavirus, il viceministro Sileri: “Dati terapie intensive? 100 è un numero ancora estremamente basso, siamo in una situazione non a rischio” (Di giovedì 3 settembre 2020) Pierpaolo Sileri, viceministro della Salute, è intervenuto ai microfoni della trasmissione “L’Italia s’è desta”, condotta dal direttore Gianluca Fabi, Matteo Torrioli e Daniel Moretti su Radio Cusano Campus. Sulla positività di Berlusconi al Covid-19. “Auguri di pronta negativizzazione a Berlusconi, perché da quanto ho letto è positivo asintomatico –ha affermato Sileri-. Questo dimostra che nessuno è esente dal rischio di contagio, ovviamente maggior cautela nel mantenere la distanza, indossare la mascherina e lavare le mani. Il virus circola, dobbiamo mantenere alta la guardia”. Sui tamponi. “Il tampone va fatto se ho avuto una condotta a rischio oppure ho avuto vicino a me un positivo. Se ovviamente ho la febbre potrebbe essere necessario ... Leggi su meteoweb.eu

