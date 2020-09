Coronavirus, bollettino del 3 settembre: 10 morti e 1.397 nuovi contagi. E’ allarme (Di giovedì 3 settembre 2020) E' di 10 morti e 1.397 nuovi contagiati il bilancio delle ultime 24 ore per il Coronavirus. Numeri in crescita rispetto a ieri, quando si erano registrati 1.326 positivi e 6 decessi. In calo i tamponi, a quota 92mila, circa 10mila in meno rispetto al picco record di ieri Leggi su firenzepost

