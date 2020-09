Corinne Clery, fisico esplosivo a settant’anni: «A volte faccio il bagno nuda in piscina!» (Di giovedì 3 settembre 2020) Corinne Clery è tornata single da poco e a settanta anni confessa di non avere timori a mettere in mostra il proprio corpo, facendo anche il bagno nuda. Effettivamente l’attrice, diventata icona sexy con il film “Histoire d’O” sfoggia ancora un fisico invidiabile: “Sono in forma per merito della mia positività e della mia grande voglia di vivere”. Il “segreto” sembra essere sempre lo stesso (“Mi godo la vita, però mangio sano e faccio il lavoro che amo”) e il suo stile di vita l’aiuta ad avere un ottimo rapporto col suo corpo: “Sì – ha confessato a “DiPiù” – a volte faccio il bagno nuda in ... Leggi su newscronaca.myblog

leggoit : Corinne Clery, fisico esplosivo a settant'anni: «A volte faccio il bagno #nuda in piscina!» -

Ultime Notizie dalla rete : Corinne Clery Corinne Clery, fisico esplosivo a settant'anni: «A volte faccio il bagno nuda in... Il Mattino Corinne Clery, fisico esplosivo a settant'anni: «A volte faccio il bagno nuda in piscina!»

Corinne Clery è tornata single da poco e a settanta anni confessa di non avere timori a mettere in mostra il proprio corpo, facendo anche il bagno nuda. Effettivamente l’attrice, diventata icona sexy ...

Venezia 77, Sandra Milo sul red carpet del Lido per il suo film Free – Liberi

Sandra Milo ha affrontato il red carpet inaugurale della Mostra d’Arte Cinematografica di Venezia, in attesa di presentare il suo ultimo film da protagonista Free-Liberi, opera seconda di Fabrizio Mar ...

Corinne Clery è tornata single da poco e a settanta anni confessa di non avere timori a mettere in mostra il proprio corpo, facendo anche il bagno nuda. Effettivamente l’attrice, diventata icona sexy ...Sandra Milo ha affrontato il red carpet inaugurale della Mostra d’Arte Cinematografica di Venezia, in attesa di presentare il suo ultimo film da protagonista Free-Liberi, opera seconda di Fabrizio Mar ...