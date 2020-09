Casa in affitto: il proprietario può impedirci di ospitare amici, parenti o un nuovo partner? (Di giovedì 3 settembre 2020) Siamo in una Casa in affitto e conosciamo una persona che con il tempo diventa il nostro partner. Dopo alcuni mesi di frequentazione decidiamo di invitarlo a convivere con noi, ma il padrone di Casa ce lo impedisce dicendo che nel contratto di affitto con lui stipulato è presente non solo una clausola di non sublocazione ma anche di divieto di ospitalità. Cosa possiamo fare? Casa in affitto e ospiti Il contratto di locazione non prevede, secondo il Codice Civile, alcun limite all’utilizzo della Casa che si è presa in affitto. Pagando il canone di locazione potremo comportarci, nel rispetto dell’altrui proprietà e nel mantenimento del buono stato di conservazione della stessa, come se ci trovassimo ... Leggi su notizieora

Soli28Soli : RT @catlatorre: Due ragazze, Chiara e Federica, si sono viste rifiutare l'affitto di un appartamento a Milano perché lesbiche. Sì, ancora… - Lotosovrazcvet : RT @catlatorre: Due ragazze, Chiara e Federica, si sono viste rifiutare l'affitto di un appartamento a Milano perché lesbiche. Sì, ancora… - NotizieOra : Casa in #Affitto: il proprietario può impedirci di ospitare amici, parenti o un nuovo partner?… - Floflo492 : RT @catlatorre: Due ragazze, Chiara e Federica, si sono viste rifiutare l'affitto di un appartamento a Milano perché lesbiche. Sì, ancora… - coolflamed : RT @catlatorre: Due ragazze, Chiara e Federica, si sono viste rifiutare l'affitto di un appartamento a Milano perché lesbiche. Sì, ancora… -

Ultime Notizie dalla rete : Casa affitto Affitto: la guida per il proprietario di casa Cose di Casa In quarantena nei B&B, il nuovo business «abusivo»

Quindici o venti euro a notte per trascorrere lontano da casa, senza dunque imporre ai ... rivelare ai funzionari della Asl di essere «in affitto», ma di aver chiesto semplicemente ospitalità ...

Noicattaro, sfrattati dalla casa di 17 metri quadri. Il capofamiglia è pregiudicato: “Nessuno ci aiuta” – VIDEO

“Siamo disperati, le Istituzioni ci hanno abbandonato. Non sappiamo dove andare con i nostri due figli. Abbiamo bisogno di risposte urgenti, chiediamo al Sindaco un alloggio d’emergenza”. Giacomo e Ro ...

Quindici o venti euro a notte per trascorrere lontano da casa, senza dunque imporre ai ... rivelare ai funzionari della Asl di essere «in affitto», ma di aver chiesto semplicemente ospitalità ...“Siamo disperati, le Istituzioni ci hanno abbandonato. Non sappiamo dove andare con i nostri due figli. Abbiamo bisogno di risposte urgenti, chiediamo al Sindaco un alloggio d’emergenza”. Giacomo e Ro ...