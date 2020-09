Cagliari, Joao Pedro: “Nessuno credeva in me un anno fa, adesso tutto diverso. Di Francesco? Vi dico la mia” (Di giovedì 3 settembre 2020) “Mi piacciono le sfide: lo scorso anno nessuno credeva in me, magari sarà così anche ora".Italia-Bosnia, Chiellini: “Tornare dopo l’infortunio mi rende felice, sono pronto. Il valore della maglia azzurra…”Ha risposto con queste parole Joao Pedro - attaccante brasiliano del Cagliari - alla prima conferenza stampa della nuova stagione. Nonostante la stagione della compagine sarda sia stata a tratti discontinua e deludente, la punta centrale sudamericana ha comunque realizzato ben diciotto reti condite da quattro assist e prestazioni sempre sopra la media. Voglioso di replicare e migliorare lo score della scorsa stagione, il classe '92 è intervenuto così in merito ai suoi personali obbiettivi per il prossimo ... Leggi su mediagol

