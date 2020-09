Buoni fruttiferi postali serie P e Q: tassi da applicare, ecco la spiegazione (Di giovedì 3 settembre 2020) I Buoni fruttiferi postali sono stati recentemente e sovente al centro delle cronache per i mancati rimborsi da parte di Poste Italiane. In particolare abbiamo trattato dei Bfp della serie P e Q e del problema legato ai rendimenti che, ormai è noto, sono stati dimezzati dopo il famoso decreto ministeriale del 1986. Da lì in poi, per una questione di timbri mancanti, i Buoni fruttiferi trentennali sono stati spesso oggetto di ricorso da parte dei loro titolari che, una volta recatisi negli uffici di Poste Italiane per riscuotere il dovuto, si sono visti rimborsare molto meno delle somme effettivamente spettanti. Sulla questione è intervenuta anche l’avvocato Carmen Basso sul portale a tema giuridico salvisjuribus.it. Buoni ... Leggi su termometropolitico

StudioCanu : Rimborso dei buoni fruttiferi postali cointestati: il contrasto nella giurisprudenza. - avvandreani : Rimborso dei buoni fruttiferi postali cointestati: il contrasto nella giurisprudenza. - infoiteconomia : Buoni fruttiferi postali: ecco tutti i titoli prescritti dal 1° agosto 2020 - infoiteconomia : Come funzionano i Buoni fruttiferi postali dedicati ai minori? - massimo_san : RT @pantana21: #Gregoraci:' dicevano che avevo sposato #Briatore per interesse'. Invece non mi dava nemmeno lo 0,9 erano meglio i buoni fru… -

Ultime Notizie dalla rete : Buoni fruttiferi Buoni fruttiferi postali: ecco tutti i titoli prescritti dal 1° agosto 2020 InvestireOggi.it Buoni postali venduti "alla cieca", il Giudice di Pace dispone il rimborso integrale

Un risparmiatore aveva acquistato due buoni postali dal valore complessivo di 2.000 euro senza che gli venissero fornite le indicazioni obbligatorie, compresa la tipologia dei titoli, le caratteristic ...

Risparmio Postale

Dai Libretti di Risparmio ai Buoni Fruttiferi Postali, una rubrica che raccoglie tutte le informazioni sugli strumenti di Risparmio Postale offerti da Poste Italiane. Con il termine Risparmio Postale ...

Un risparmiatore aveva acquistato due buoni postali dal valore complessivo di 2.000 euro senza che gli venissero fornite le indicazioni obbligatorie, compresa la tipologia dei titoli, le caratteristic ...Dai Libretti di Risparmio ai Buoni Fruttiferi Postali, una rubrica che raccoglie tutte le informazioni sugli strumenti di Risparmio Postale offerti da Poste Italiane. Con il termine Risparmio Postale ...