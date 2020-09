Brasile, decisa equità salariale per la Seleçao maschile e femminile (Di giovedì 3 settembre 2020) Equità salariale nella Seleçao maschile e femminile. Questa la decisione della Federcalcio brasiliana che ha reso noto che le diarie giornaliere e i premi pagati ai calciatore e calciatrici che verranno convocati in Nazionale saranno identici.Brasile, equità salariale per la Seleçaocaption id="attachment 931001" align="alignnone" width="675" Brasile (getty images)/captionNovità assoluta per il Brasile che attraverso Rogério Caboclo, presidente della Cbf (la Federcalcio brasiliana), ha annunciato la parità salariale tra la Nazionale maschile e quella femminile. "Non c'è più differenza di genere, poiché la CBF tratta uomini e donne allo stesso ... Leggi su itasportpress

Ultime Notizie dalla rete : Brasile decisa Brasile, campionati nel caos: oltre 150 giocatori positivi in prima divisione La Gazzetta dello Sport DAL BRASILE - Parità salariare tra uomini e donne in nazionale

La Confederazione calcistica brasiliana (CBF) ha annunciato che, per quanto riguarda le nazionali, le donne avranno gli stessi premi degli uomini. "La CBF ha deciso di stanziare lo stesso importo per ...

Bolsonaro, calcolo alla vescica: «Dovrò operarmi, è più grande di un fagiolo»

Jair Bolsonaro dovrà essere operato. Il presidente del Brasile ha annunciato che subirà un intervento chirurgico alla vescica. «Non ho un calcolo renale, quello che ho è un calcolo nella vescica da pi ...

La Confederazione calcistica brasiliana (CBF) ha annunciato che, per quanto riguarda le nazionali, le donne avranno gli stessi premi degli uomini. "La CBF ha deciso di stanziare lo stesso importo per ...Jair Bolsonaro dovrà essere operato. Il presidente del Brasile ha annunciato che subirà un intervento chirurgico alla vescica. «Non ho un calcolo renale, quello che ho è un calcolo nella vescica da pi ...