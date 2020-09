Bellomo: pm Piacenza chiedono 3 anni e 4 mesi (Di giovedì 3 settembre 2020) ANSA, - BOLOGNA, 03 SET - La Procura di Piacenza ha chiesto una condanna a tre anni e quattro mesi per l'ex consigliere di Stato Francesco Bellomo, a processo in abbreviato per stalking e lesioni ai ... Leggi su corrieredellosport

Corriere : Bellomo, i pm chiedono 3 anni e 4 mesi per stalking e lesioni - Ansa_ER : Bellomo: pm Piacenza chiedono 3 anni e 4 mesi. Processo per stalking e lesioni, 'un anno e 4 mesi per Nalin' #ANSA - AnsaPuglia : Bellomo: pm Piacenza chiedono 3 anni e 4 mesi. Processo per stalking e lesioni, 'un anno e 4 mesi per Nalin' #ANSA - Nutizieri : La Procura di Piacenza chiede la condanna a tre anni e 4 mesi per l'ex consigliere di Stato Francesco Bellomo… - Corriere : Bellomo, i pm chiedono 3 anni e 4 mesi per stalking e lesioni -