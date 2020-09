Aspi, oggi cda Atlantia su scissione (Di giovedì 3 settembre 2020) Roma, 2 set. (Adnkronos) - Giornate cruciali per il dossier Aspi. Dopo settimane all'insegna dello stallo, seguite all'accordo di metà luglio e alle fibrillazioni dei primi giorni d'agosto, il dossier giunge a un fondamentale snodo. A porre una pietra miliare su un percorso quanto mai complesso e impervio, sarà il consiglio di amministrazione straordinario di Atlantia convocato per oggi con all'ordine del giorno l'esame e l'approvazione del progetto di scissione di Aspi. Un appuntamento che Atlantia aveva annunciato esattamente un mese fa ma le ipotesi che circolano di un accordo più vicino con Cassa Depositi e Prestiti alimentano ora l'attesa alla vigilia del board, come peraltro testimonia l'exploit in borsa del titolo Atlantia, che ha chiuso la ... Leggi su liberoquotidiano

