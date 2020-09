5G, i Comuni bloccano la rete anche dopo il divieto del governo (Di giovedì 3 settembre 2020) I Comuni dicono stop al 5G, ma il Decreto Semplificazioni non ammette deroghe. Rischi sui tempi e spese legali per gli annullamenti Alcuni Comuni continuano a bloccare con apposite ordinanze l’installazione di reti 5G andando contro il Decreto Semplificazioni. Il governo infatti ha posto veto sulla questione impedendo, come si legge all’articolo 38 del decreto, ai sindaci di bloccare l’installazione della quinta generazione di teleComunicazioni. Nonostante il decreto due dei sei Comuni di Ischia hanno deliberato lo stop al 5G dopo la pubblicazione del decreto. Allo stesso modo si sono comportati i Comuni di San Felice sul Panaro e Medolla, nel Modenese, Sirolo (Ancona), poi Villa Lagarina, in provincia di Trento, Mercenasco (Ivrea) e La Salle ... Leggi su zon

