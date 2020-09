Verona batterio killer nei biberon e nei rubinetti: allarmante la relazione degli ispettori (Di mercoledì 2 settembre 2020) Sono verità allarmanti quelle che emergono dalla relazione della Commissione ispettiva voluta dal governatore del Veneto Luca Zaia in seguito alla morte di quattro neonati all’Ospedale della Donna e del Bambino di Borgo Trento, a Verona, a causa di un batterio killer. Cinquantadue le pagine che portano a galla sottovalutazioni e scarsa cura per l’igiene, come ad esempio il non rispetto dei protocolli sulla sterilizzazione delle mani del personale medico-infermieristico ma anche di genitori presenti nei reparti sotto accusa. Si riferisce della presenza del batterio sui filtri rompigetto dei rubinetti – dunque nell’acqua – e sui biberon, sia sulla superficie esterna che su quella interna. Leggi anche >> Covid bollettino oggi 1 ... Leggi su urbanpost

