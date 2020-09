Tg5, Mauro Crippa nuovo direttore ad interim. Poi tornerà Mimun (Di mercoledì 2 settembre 2020) Tg5 Mauro Crippa è il nuovo direttore del Tg5. Ma solo per ora. I telespettatori lo hanno appreso leggendo la grafica che appare in sovrimpressione al termine del notiziario stesso: in essa non è più riportato il nome di Clemente Mimun – che ricopriva l’incarico dal 2007 – bensì quello del direttore Generale dell’Informazione Mediaset. L’avvicendamento in realtà non nasconde nessun cambiamento brusco o inaspettato, ma è la conseguenza puramente formale di una precisa contingenza. A quanto si apprende, infatti, con l’inizio del mese di settembre Clemente Mimun è andato in pensione e il suo ruolo è stato affidato ad interim a Mauro ... Leggi su davidemaggio

Ifederik1 : Tg5, Mauro Crippa nuovo direttore - toysblogit : Il mistero Clemente Mimun, scompare dalla direzione del Tg5 e compare Mauro Crippa - see_lallero : Il mistero Clemente Mimun, scompare dalla direzione del Tg5 e compare Mauro Crippa (già direttore testata Videonews… - FortunatoZeta : @Phlancton Nemmeno io, ma ho letto quest'articolo - danilodebiasio : RT @PaoloTrombin: Tg5, Mauro Crippa nuovo direttoreE Mimun? In pensione (per ora...) -

Ultime Notizie dalla rete : Tg5 Mauro Il mistero Clemente Mimun, scompare dalla direzione del Tg5 e compare Mauro Crippa TVBlog.it Tg5, Mauro Crippa nuovo direttore. E Mimun? In pensione (per ora...)

Questa mattina chi ha guardato l'edizione del Tg5 delle ore 8 e delle ore 13 ha scoperto che Clemente Mimun non è più direttore e che, come si vede dallo screenshot in pagina, è stato sostituito dal d ...

Regionali: Vda Futura, a regione serve percorso nuovo

"Un percorso nuovo, un laboratorio sociale": così Edoardo Artari, imprenditore di Morgex, presenta Valle d'Aosta Futura, "la prima lista civica in 70 anni di autonomia", che mette in campo per le regi ...

Questa mattina chi ha guardato l'edizione del Tg5 delle ore 8 e delle ore 13 ha scoperto che Clemente Mimun non è più direttore e che, come si vede dallo screenshot in pagina, è stato sostituito dal d ..."Un percorso nuovo, un laboratorio sociale": così Edoardo Artari, imprenditore di Morgex, presenta Valle d'Aosta Futura, "la prima lista civica in 70 anni di autonomia", che mette in campo per le regi ...