'Slow is good', dal 4 settembre lentezza e ruralità a Buonalbergo (Di mercoledì 2 settembre 2020) «Abbiamo scelto l'obiettivo di Marra per la sua capacità di entrare nel quotidiano delle famiglie contadine fortorine cogliendone il lavoro e l'anima, per raccontare la motivazione che sta dietro la ... Leggi su labtv

bassairpinia : 'Slow is Good 2020', il 4 settembre a Buonalbergo l'apertura della mostra fotografica 'Terra Buona - Scatti di un V… - EnzoBattarra : RT @OndaWebTv: Slow in Good, Angelo Marra racconta la terra del Fortore. Appuntamento a Buonalbergo il 4 settembre. #lenotizieinpositivo di… - OndaWebTv : Slow in Good, Angelo Marra racconta la terra del Fortore. Appuntamento a Buonalbergo il 4 settembre.… - bottleyouup23 : RT @rosesforcory: Ma poi siete scioccati da Selena che fa riferimenti al sesso ?? Quando sono uscite Slow Down, Come and get it, Good for y… - rosesforcory : Ma poi siete scioccati da Selena che fa riferimenti al sesso ?? Quando sono uscite Slow Down, Come and get it, Good… -

Ultime Notizie dalla rete : Slow good Gli scatti di Angelo Marra per Slow is Good 2020 RACNA Magazine Diano Castello e Perinaldo, i due paesi liguri entrano nei “borghi più belli d’Italia”

Diano Castello e Perinaldo entrano nella lista dei “Borghi più belli in tutta Italia”. In Liguria c’è una felice concentrazione di piccoli borghi, paesini e tradizioni. Alcuni di questi sono diventati ...

Jane’s Walk L’Aquila su NewsTown: intervista a Manuela Tripodi

Torniamo questa settimana con la nostra rubrica: ci siamo spostati da Campotosto a Castel del Monte dove troviamo un nuovo presidio Slow Food, il Canestrato di Castel del Monte, e una nuova ospite ad ...

Diano Castello e Perinaldo entrano nella lista dei “Borghi più belli in tutta Italia”. In Liguria c’è una felice concentrazione di piccoli borghi, paesini e tradizioni. Alcuni di questi sono diventati ...Torniamo questa settimana con la nostra rubrica: ci siamo spostati da Campotosto a Castel del Monte dove troviamo un nuovo presidio Slow Food, il Canestrato di Castel del Monte, e una nuova ospite ad ...