"Sinistra, sveglia! In Toscana rischiamo". Parla Giani (Di mercoledì 2 settembre 2020) Passerà alla storia come l’uomo che ha consegnato la Toscana alla destra o salverà il governo e la Sinistra? “La Toscana è contendibile ma non sarò io che la consegnerò alla destra. Alla fine ce la farò perché conosco questa regione davvero e perché da trent’anni la percorro e la ascolto. Se guardat Leggi su ilfoglio

LEGNANO – Lucia Bertolini, lei è candidata a sindaco per la Sinistra-Legnano in Comune in una città che storicamente non è mai stata di sinistra. Quanto c’è bisogno della sinistra a Legnano? «Proprio ...

Catanzaro/ Chiarella (Petrusinu ogni minestra): “Archivio di Stato, responsabilità politica trasversale di Destra e Sinistra”

Riceviamo e pubblichiamo nota stampa di Amedeo Chiarella dell’associazione “Petrusinu ogni minestra” di Catanzaro: “Quinta colonna”. Questa espressione è attribuita ad un sottoposto del generale Franc ...

