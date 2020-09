Silvio Berlusconi e i figli Luigi e Barbara positivi al tampone (Di mercoledì 2 settembre 2020) AGI - Silvio Berlusconi e i figli Luigi e Barbara sono risultati positivi al tampone per il coronavirus. Il leader di Forza Italia, asintomatico e in isolamento ad Arcore, ha fatto sapere che continuerà a fare campagna elettorale per le regionali: "Sarò presente in campagna elettorale con interviste Tv e sui giornali secondo le limitazioni imposte dalla mia positività al Coronavirus", ha fatto sapere durante un collegamento con il Movimento azzurro donne, "purtroppo mi è successo anche questo ma continuo la battaglia". positivi al tampone anche due figli di Berlusconi, Luigi, 31 anni, e Barbara, 36 ... Leggi su agi

