Sicilia | tutto pronto per la 104esima Targa Florio

Si avvicina lo start della 104esima edizione della Targa Florio Rally. Il 12 e 13 settembre, sulle strade del mito, tornerà in scena la leggenda della gara automobilistica più antica del mondo. Ancora una volta "A cursa" sarà all'altezza del suo blasone. I più attesi protagonisti del Campionato Italiano Rally Assoluto saranno in scena sui tornanti delle Madonie come anticipa Angelo Pizzuto, Presidente Automobile Club Palermo. Oltre 25 R5 parteciperanno alla gara". Un parterre di partecipanti, che coinvolge ancora tantissimi piloti e vetture provenienti da ogni parte d'Italia e della Sicilia che come sempre risponde in massa all'appuntamento con la gara ideata da Vincenzo Florio nel 1906.Per disposizione della Prefettura e degli attuali regolamenti, la Targa ...

Ultime Notizie dalla rete : Sicilia tutto Migranti, il piano del governo per Lampedusa: mutui agevolati e tasse congelate La Repubblica La deputata Piera Aiello lascia il M5S: “Non mi rappresenta più”

La parlamentare siciliana, testimone di giustizia e cognata di Rita Atria, ha annunciato la sua fuoriuscita dal M5S con un lungo post su Facebook. “Amarezza per tutto il lavoro svolto. Di quanto fatto ...

La terra è piatta e finisce a Lampedusa: per dimostrarlo naufragano a Ustica!

La terra è piatta e non finisce a Gibilterra e nemmeno in Antartide, ma a Lampedusa! Per dimostrarlo dal Veneto finiscono in Sicilia, ma preso il largo con una barca, naufragano a Ustica! Protagonista ...

