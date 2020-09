Serie A: Immobile "dopo rammarico ripartiamo con forza" (Di mercoledì 2 settembre 2020) ANSA, - FIRENZE, 02 SET - "C'è un po' di rammarico per come è finito lo scorso campionato ma adesso guardiamo già avanti: nelle prime sette giornate affronteremo molte big e questo dovrà darci forza ... Leggi su corrieredellosport

(ANSA) - FIRENZE, 02 SET - "C'è un po' di rammarico per come è finito lo scorso campionato ma adesso guardiamo già avanti: nelle prime sette giornate affronteremo molte big e questo dovrà darci forza ...