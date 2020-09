Puglia, in vista delle Regionali il Governatore uscente cala nei sondaggi (Di mercoledì 2 settembre 2020) Grande lotta nelle Elezioni Regionali in Puglia dove il Governatore uscente Emiliano sembra in ritardo rispetto al rivale Fitto Entra nel vivo la lotta politica in vista delle Elezioni Regionali in Puglia. Il Governatore uscente Michele Emiliano ha come grande rivale l’ex Presidente Raffaele Fitto e dagli ultimi sondaggi sembra addirittura costretto ad un rush finale di rincorsa. Entrambi i candidati sono molto conosciuti dai cittadini, con percentuali vicine al 90%, ma allo stato attuale la voglia di cambiamento ai vertici della Regione supera la voglia di continuità con il risultato di 35% contro 33%. Molto lontani invece tutti gli altri competitor, dalla 5 Stelle Antonella Laricchia al ... Leggi su zon

olioferrini : Xylella, verso una deroga ai vincoli paesaggistici per chi pianterà arboree diverse dagli olivi: Accordo in vista t… - danieledv79 : RT @StefanoTartaria: @matteoricci @pdnetwork @nzingaretti Vi siete mossi troppo tardi e con arroganza. Nelle Marche e in Puglia vi siete sc… - Sudestonlineit : Sono iniziati questa mattina in tutta la Puglia i primi test sierologici per docenti e personale in vista della ria… - StefanoTartaria : @matteoricci @pdnetwork @nzingaretti Vi siete mossi troppo tardi e con arroganza. Nelle Marche e in Puglia vi siete… - Phaelon2 : @Piero351516325 @AntoLari1986 @fattoquotidiano @LaGazzettaWeb @corrmezzogiorno @rep_bari @marcotravaglio… -

Ultime Notizie dalla rete : Puglia vista Coronavirus, iniziati test sierologici su docenti Puglia: il 50% ha aderito La Gazzetta del Mezzogiorno Puglia, Emiliano trema: ora Fitto è in vantaggio

Collegandosi per la prima volta ad una qualunque pagina del sito, l’utente vedrà apparire questa sintetica informativa sull’utilizzo dei cookie. Chiudendo tale informativa tramite l’apposito tasto o c ...

Vittorio Macioce per ''il Giornale''

Maledetto Occidente. Così vecchio, così fragile, così imperfetto, così ingiusto, che in troppi si affannano a sputargli addosso. L' Occidente raccontato con i suoi vizi e senza virtù. Non è più questo ...

Collegandosi per la prima volta ad una qualunque pagina del sito, l’utente vedrà apparire questa sintetica informativa sull’utilizzo dei cookie. Chiudendo tale informativa tramite l’apposito tasto o c ...Maledetto Occidente. Così vecchio, così fragile, così imperfetto, così ingiusto, che in troppi si affannano a sputargli addosso. L' Occidente raccontato con i suoi vizi e senza virtù. Non è più questo ...