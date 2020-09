Pd Lazio: ora basta con ricatti e arroganza Aiop-Aris (Di mercoledì 2 settembre 2020) Roma – “Dopo essere stati in prima linea in questa lotta al Covid e’ incomprensibile che Aiop e Aris pensino di non rinnovare ai lavoratori del comparto sanitario un contratto scaduto da ben 14 anni. Condividiamo la posizione dei sindacati, Cgil Cisl e Uil, che chiedono ai privati di essere in regola con i contratti nazionali di lavoro come condizione per lo stanziamento di risorse pubbliche. Siamo stati al fianco dei lavoratori nelle manifestazioni e stiamo con loro nel garantire il rispetto dei patti sanciti in Regione”. Cosi’ in una nota la responsabile della sanita’ regionale del Pd Lazio, Valeria Baglio, e il coordinatore dei circoli Pd sanita’ Lazio, Marco Ricci. Leggi su romadailynews

