Nasce il calendario di serie A: il Benevento e la ‘prima’… che non c’è (Di mercoledì 2 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – E’ stato varato il calendario della nuova serie A che prenderà il via il prossimo 19 settembre. Il Benevento di mister Filippo Inzaghi per la prima giornata è stato abbinato all’Inter di Antonio Conte, che però ha chiesto di far slittare il debutto per la chiusura tardiva della precedente stagione. I giallorossi esordiranno dunque a Genova contro la Sampdoria il prossimo 27 settembre. IL CAMMINO DEL Benevento 1^ Benevento-Inter 2^ Sampdoria-Benevento 3^ Benevento-Bologna 4^ Roma-Benevento 5^ Benevento-Napoli 6^Hellas Benevento 7^ Benevento-Spezia 8^Fiorentina-Benevento 9^ ... Leggi su anteprima24

laspeziaoggitw : RT @repubblica: Serie A, nasce il calendario: si parte il 19 settembre - BreakingItalyNe : RT @repubblica: Serie A, nasce il calendario: si parte il 19 settembre - repubblica : Serie A, nasce il calendario: si parte il 19 settembre - NCN_it : LIVE VIDEO – NASCE LA SERIE A 2020-21: ECCO IL #SORTEGGIO DEL #CALENDARIO IN TEMPO REALE... #SerieA #Live #Video - news24_napoli : Nasce la Serie A 2020/21: dalle 12 LIVE VIDEO il sorteggio dei calendario -