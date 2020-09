Microsoft Edge Dev: novità versione 86.0.622.3 (Di mercoledì 2 settembre 2020) Microsoft ha rilasciato ieri un nuovo aggiornamento del browser Edge per gli utenti Insider che utilizzano la versione Dev: si tratta della versione 86.0.622.3. Novità in questa versione Novità principali: I file scaricati possono essere eliminati direttamente dalla barra dei download. È sufficiente aprire il menu “…” alla destra del file e selezionare “Elimina file”. Nella pagina dedicata alla gestione dei preferiti è stata aggiunta un’opzione per mostrare o nascondere la barra dei preferiti. Introdotti nuovi avvisi per quando Password Monitor rileva una password compromessa. Nuove policy: Aggiunta una policy per i test di integrazione di Internet Explorer consentiti. Implementata la policy per abilitare le esperienze e i consigli di ... Leggi su windowsinsiders

trickzetFN : @agussbtw1 @pumpehh opera gx o microsoft edge - makingrr : @pumpehh aguante microsoft edge - WindowsBlogIta : Microsoft Edge Dev migliora preferiti e file scaricati nei Download - filippo_mol : Microsoft Edge Dev migliora preferiti e la gestione di file scaricati nei Download - faggyvee : Microsoft Edge Dev migliora preferiti e la gestione di file scaricati nei Download -

Ultime Notizie dalla rete : Microsoft Edge Microsoft Edge 85: le novità HTML.it Edge: Web Capture farà lo screenshot del sito

Microsoft sta sperimentando nella versione Canary del browser Edge una funzionalità chiamata Web Capture per acquisire screenshot dei siti visitati. Ad oggi, senza ricorrere all’utilizzo di estensioni ...

Microsoft Edge Dev migliora preferiti e la gestione di file scaricati nei Download

Microsoft Edge Dev per Windows e Mac si aggiorna alla versione 86.0.622.3. Questa build introduce tutte le novità di Chromium 86 più i cambiamenti e le novità che elenchiamo di seguito. Questa sarà l’ ...

Microsoft sta sperimentando nella versione Canary del browser Edge una funzionalità chiamata Web Capture per acquisire screenshot dei siti visitati. Ad oggi, senza ricorrere all’utilizzo di estensioni ...Microsoft Edge Dev per Windows e Mac si aggiorna alla versione 86.0.622.3. Questa build introduce tutte le novità di Chromium 86 più i cambiamenti e le novità che elenchiamo di seguito. Questa sarà l’ ...