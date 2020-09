Meteo – Scatta l’allerta per violenti temporali: ecco dove (Di mercoledì 2 settembre 2020) Il previsto peggioramento delle condizioni Meteo non si è fatto attendere. Dopo le prime note d’instabilità atmosferica registrate questa mattina su alcuni tratti del Nord, ora la situazione tende seriamente ad aggravarsi. La nostra Cronaca Diretta infatti, segue con attenzione minacciosi focolai temporaleschi già in atto in queste ore su alcuni tratti pianeggianti del Veneto come nel veronese. La medesima cella temporalesca si sta espandendo anche verso i comparti sud-orientali della Lombardia specie … Leggi su periodicodaily

ilmeteoit : #Meteo #CRONACA #DIRETTA: scatta l'ora dei #FORTI #TEMPORALI con #GRANDINE. Ecco le zone a rischio fino a questa… - infoitinterno : METEO - Violenti TEMPORALI in arrivo in ITALIA, scatta l'ALLERTA della Protezione Civile, ecco le città interessate - CentroMeteoITA : #METEO - Violenti #TEMPORALI in arrivo in #ITALIA, scatta l'#ALLERTA della Protezione Civile, ecco le città interes… - News24Italy : #Probabili precipitazioni intense in arrivo anche sul Padovano: scatta l'allerta meteo -

Ultime Notizie dalla rete : Meteo Scatta Meteo CRONACA DIRETTA: scatta l'ora dei FORTI TEMPORALI con GRANDINE. Ecco le zone a rischio fino a questa SERA iLMeteo.it ZTE batte Xiaomi sul tempo: ecco il primo smartphone con fotocamera sotto il display

La fotocamera integrata sul nuovo ZTE Axon 20 5G è alimentata da Five Core Technologies, cinque tecnologie fondamentali che includono materiali speciali, chip a doppio controllo, circuiti driver unici ...

Meteo – Scatta l’allerta per violenti temporali: ecco dove

Il previsto peggioramento delle condizioni meteo non si è fatto attendere. Dopo le prime note d’instabilità atmosferica registrate questa mattina su alcuni tratti del Nord, ora la situazione tende ser ...

La fotocamera integrata sul nuovo ZTE Axon 20 5G è alimentata da Five Core Technologies, cinque tecnologie fondamentali che includono materiali speciali, chip a doppio controllo, circuiti driver unici ...Il previsto peggioramento delle condizioni meteo non si è fatto attendere. Dopo le prime note d’instabilità atmosferica registrate questa mattina su alcuni tratti del Nord, ora la situazione tende ser ...